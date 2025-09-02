Etkileyici Dizi Yeni Bölümle Başlıyor

DİZİNİN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu performanslarıyla öne çıkan dizi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Gözleri KaraDeniz” dizisinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaşıyor. Dizi kadrosunda Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi birçok değerli isim yer alıyor.

HİKÂYENİN DOĞA İLE KÜLTÜREL BAĞLARI

“Gözleri KaraDeniz” yalnızca hikâyesiyle değil, aynı zamanda Karadeniz’in büyüleyici doğası, yöresel müzikleri, horon kültürü ve romantik atmosferiyle de dikkat çekiyor. Rize’nin deniz kokan sokaklarında büyüyen Azil, hayatını dalgalarla yoğrulmuş bir çocuk olarak geçirmiştir. Sabriye’nin yanında yetişse de, öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana’nın koruması altında yaşamaktadır.

Bir trafik kazasında anne ve babasını yitiren Güneş, kardeşi Yunus ile birlikte teyzesi Nermin’in yanında büyür. Avukatlık yapan Güneş, hem kardeşine annelik yapıyor hem de Mehmet’in hayatındaki en önemli kadın oluyor. Ancak kendi kimliğini bulmakta zorlandığı dikkat çekiyor. Asiye ve Lütfü’nün tek evladı olan Osman, babasının ilgisizliği ve yasak ilişkisi yüzünden farklı bir kişiliğe bürünüyor.

GELENEKLER VE HAYALLER

Geleneksel Karadeniz kadını olan Asiye, eşine sadakatle bağlı kalsa da ihanete uğramış, oğlunu tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Annesinin sevgilisiyle mesafeli bir bağ kuran Mehmet, çocukluk aşkı Güneş’le bağını hiç koparmamıştır. Hayalleri sürekli olarak İstanbul’a taşınmak olan Nermin, Osman ile evlenerek Maçari ailesine katılıyor.

FİNANSAL BAŞARILAR VE İLİŞKİLER

Nermin’in babası Muzaffer’in yanında çalışmaya başlayan Sado, zamanla ailenin en güvenilir adamı ve tetikçisi haline geliyor. Osman’ın üvey kardeşi olan Havva, Sado’ya gönlünü kaptırıyor. Azil’in çocukluğundan beri kardeşi gibi gördüğü Dursun, her anında onunla birlikte oluyor. Bir yangında ailesini kaybeden Kınalı, hapiste tanıştığı Osman’a bağlanıyor ve finans ile matematiğe olan ilgisi sayesinde aile şirketinde önemli bir rol üstleniyor.

BAĞLANTILARIN GÖRGÜSÜ

Osman ve Nermin’in kızı Fatoş, babasına hayranlıkla bağlı olsa da annesiyle mesafe vardır. Hırslı yapısıyla hayatını değiştirmek isteyen Ayla, Maçari ailesine dâhil olmayı başarıyor. Mehmet’in küçüklükten beri yanında olan Sancar, onun sırdaşı ve koruyucusu oluyor. Güneş’in kardeşi Yunus, geçirdiği kaza sonrası ablasını anne yerine koyuyor. Mehmet’in böbreğini alınca, adeta onun ruhunu da taşımaya başlamıştır.