Etkili Tavuk Yetiştiriciliği Devam Ediyor

KANATLI SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Et ve Süt Kurumu (ESK) Kanatlı Kombinası’nın Erzincan’da faaliyete geçmesiyle birlikte kanatlı hayvan sektöründeki hareketlilik sürüyor. Kentte hayvancılık sektörünün önemli alt dallarından biri olan etlik tavuk yetiştiriciliği, toplamda 40 işletme tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye’de bir ilk olan ESK kanatlı kombinası, 2016 yılında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete başlamasıyla kanatlı işletmelerin ESK ile sözleşmeli üretim yapmasına olanak sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, ESK Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ile birlikte Çelebi Şahin’e ait işletmede incelemelerde bulundu ve detaylı bilgi aldı. Koçaker, kentte tarım sektörünün çeşitliliğine vurgu yaparak, hem etlik tavuk üretiminin hem de yumurta tipi tavukçuluğun önemine dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tek kanatlı kombinasının Erzincan’da bulunmasının büyük bir avantaj sağladığını söyleyerek, sektördeki potansiyelin açık olduğunu belirtti.

BÖLGENİN EKONOMİK KATKISI

Koçaker, kombinada işlenen tavuk etinin ülke genelinde ve ihracata yönelik değerlendirilmesini sağladığını, ayrıca bölgede faaliyet gösteren 40 işletmenin ülke ekonomisine sağladığı katkıyı önemle vurguladı. Üretici Şahin de, kanatlı sektörünün Erzincan’da gelişimi için tüm işletmelerin kombina ile uyum içinde ve karşılıklı işbirliği yaparak üretimlerini sürdürdüğünü ifade etti.