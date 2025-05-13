Etkilikte Engelliler Güçlendirilerek Destekleniyor

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Muş’ta Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi’nin organize ettiği etkinlik, İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

HERKESİN YANINDA OLMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Etkinlikte konuşan Vali Avni Çakır, engelli bireylerle yıl boyunca birçok etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti. Özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çakır, “Hayat sevinci, yaşama isteği ve sosyal hayata katılım anlamında buradaki dostlarımızı kesinlikle engelli olarak görmüyoruz. Herkesin bu görüşe katılacağına inanıyorum. Fiziksel ya da zihinsel bir engel olabilir fakat esas engel, insanı hayattan koparan ve geri çeken şey sevgisizlik, karamsarlık ve yaşam enerjisinin eksikliğidir.” ifadesini kullandı.

ENGELLİ NÜFUSUNUN ORANI

Muş’ta 35 binden fazla kayıtlı engelli bulunduğunu dile getiren Çakır, “İlimizin nüfusunun yaklaşık 395 bin olduğunu düşünürsek, bu oran yüzde 9’lara ulaşıyor. 5 binden fazla ailemiz evde bakım desteği alıyor. Devlet olarak bizler, bakımın en iyisinin evde olduğuna inanıyor ve bu hizmeti destekliyoruz. Evde bakım desteği başka birinin yardımı olmadan yaşayamayan bireyler için çok ciddi bir katkıdır.” diye konuştu. Ayrıca, genç engelli bireylerin yeteneklerini artırarak istihdama daha kolay katılmalarını hedeflediklerini, kamu ya da özel sektör fark etmeden çalışmak isteyen her engelliye destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

ENGELLİLERİN BAŞARILI OLABİLECEĞİ VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise engellilere fırsat verildiğinde engel tanımaksızın herkes gibi başarılı ve üretken olabileceklerini aktardı. Konuşmaların ardından müzik dinletisi düzenlendi ve özel gereksinimli öğrenciler bir dizi gösteri sundu. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, kurum amirleri ve aileler katıldı.