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Etkililik Geri Dönüşüm İçin Yapıldı

ÇEVRE BİLİNCİ ARTIRILDI

Giresun’un Espiye ilçesinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Espiye Belediyesinin Esentepe parkında gerçekleştirdiği bu etkinlikte, çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

ATIKLARIN İYİ YÖNETİMİ HEDEFİ

Belediye Başkanı Erol Karadere, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 470 kilogram atık pil ve 740 kilogram bitkisel atık yağ toplandığını ifade etti. Karadere, çevreye zarar veren atıkların doğru şekilde geri kazanımının sağlandığını ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

KATILIMCILAR VE DESTEKLEYENLER

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı. Bu etkinlik, çevre bilincinin yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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