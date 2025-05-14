Etkinlik Hastanede Hemşireler İçin Düzenlendi

ETKİNLİK HASTANEDE BAŞLADI

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada yapılan konuşmalarda, hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum’daki üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilere staj, akademisyenlere de çalışma imkanı sunmaktan memnun olduklarını belirtti. Tör, hemşirelerin akademik çalışmalara yönelmesini desteklediklerini ifade ederek, “İnsan hayatına dokunan, en kutsal mesleklerden birini icra eden hemşirelerin günü kutluyorum. Hemşirelik sadece bir meslek değil, şefkati, sabrı, bilgiyi ve disiplini içinde barındıran yaşam biçimidir. Sizler, hastane koridorunda, yoğun bakımda, ameliyathanede ve toplumun her köşesinde insanı merkeze alan bir anlayışla görev yapan sağlık sisteminin ‘sessiz kahramanısınız'” diye konuştu.

ŞEFKATİN VE MERHAMETİN TEMELİ

Tör, hemşirelerin şefkat ve merhameti ifade ettiğini, sağlığın sadece tedavi değil, güven, şefkat ve destek olduğunu da bildiren kişiler olduğunu aktardı. Hemşireliğin fedakarlık isteyen çok değerli ve önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Tör, “Mesleki bilgi ve beceriyle hemşirelerimiz, sağlık sisteminin en sağlam yapı taşını oluşturuyor. Bunu pandemi döneminde yaşadık. Yoğun çaba ve gayret içinde olduğunuzun farkındayız. Hastanedeki tüm süreçlerin başarıyla yürütülmesinde, hemşirelik hizmetinin rolü tartışılmaz. Sağlık hizmetlerinin kalitesini belgeleyen en önemli unsurlardan biri, iyi yetişmiş, sorumluluk sahibi, bilimsel gelişmeleri takip eden hemşirelerdir. Sizlerle çalışmaktan gurur ve büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

ÖZVERİ VE İNSAN SEVGİSİ

Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Erkan Soykan, mesleğe kattıkları emek, özveri ve insan sevgisinden dolayı hemşirelere gönülden teşekkür ederek, “Hemşirelik sadece bilgiyle değil aynı zamanda yürekle yapılan meslektir. Sizler hastalara sadece tedavi değil moral, sadece pansuman değil umut sunan sağlık çalışanlarısınız. Her birinizin gayreti, sabrı ve fedakarlığı Erzurum Şehir Hastanesini güçlü kılan temel unsurlardan biridir” ifadelerini kullandı. Yılın her günü mesai kavramı göstermeden fedakarca çalışan hemşirelerin bu özel gününü kutlayan Soykan, emeklerinden dolayı tüm hemşirelere teşekkür etti. Hemşireler, mesleklerini videoyla anlatarak günlerini kutladı.

PROGRAM KONSER VE İKRAM İLE TAMAMLANDI

Konuşmaların ardından, hemşirelerin çalışmaları ve günlerine özel mesajlarının yer verildiği bir video izlettirildi. Etkinlik, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi.