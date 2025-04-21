Etkinlikte 12 Bin Öğrenci Okudu

BURDUR’DA OKUMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Burdur’da düzenlenen ‘Kitap Okuma Etkinliği’nde 5 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisi aynı anda kitap okudu. İlçelerde gerçekleştirilen bu etkinlikteki toplam öğrenci sayısı ise 12 bine ulaştı. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi Atatürk Stadyumu’nda organize edildi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

ETKİNLİĞİN AMACI VE HEDEFİ

Vali Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikle ‘Bilgili olan güçlü olur’ mesajını vermek ve dijital bağımlılıkla mücadelenin altını çizmek istediklerini ifade etti. Bilgihan, “Genç nesillerimizden büyük bir ümit ve beklenti içerisindeyiz. Onlar daha çok çalışacak, daha çok okuyacaklar, bilime, fenne daha çok merak duyacaklar. Bugün çok anlamlı bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Dün Yörük kültürünü paylaştık. Bugün de bir eğitim şehridir diyoruz” şeklinde konuştu.

OKUMANIN ÖNEMİ VURGU YAPILDI

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de etkinliğin il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlendiğini açıkladı. Özdemirci, “Okumanın önemine vurgu yapmak ve okuyan Burdur’un önemine dikkati çekmek için bu etkinliği düzenledik. Telefonlarımızı sessize alarak ya da kapatarak başta dijital bağımlılık olmak üzere tüm bağımlılıklara dikkat çektik. Yöresel çalgılarımızı çalan öğrencilerimiz ile kültürel miras aktarımının önemine, velilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen ‘2025 Aile Yılı’na vurgu yaparak ailenin önemine ve öğrencilerimizin eğitiminde ailenin ne denli etkisi olduğuna dikkat çekmek istemekteyiz” dedi.

Etkinlik sırasında 15 dakika süreyle kitap okuma yapıldı. Katılan protokol üyeleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler, bu süreçte kitapların arasında yer aldı. Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve sanatçı Sümer Ezgü’nün şarkılarıyla sona erdi.