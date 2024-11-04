Etkinlikte Barış Alper Yılmaz’ın Açıklamaları

ETKİNLİKTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Beyoğlu’nda yer alan bir mekanda düzenlenen organizasyona, Galatasaray Kulübü’nün Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı takımın bazı oyuncuları katıldı. Bu oyuncular arasında Lucas Toreira, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Günay Güvenç yer alırken, Kasımpaşalı futbolcu Sadık Çiftpınar da etkinlikte bulunuyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Etkinlikte söz alan Barış Alper Yılmaz, “Bu özel gecemde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Dünya çapında bir markanın parçası olduğum için çok mutluyum.” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmasının ardından, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.