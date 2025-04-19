Etkinlikte İşitme Sağlığına Dikkat Çekildi

İŞİTME KAYIPLARINA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Erzurum’da işitme kayıplarının erken tanı ve çözüm yöntemleri üzerine bir etkinlik yapıldı ve burada vatandaşlara tarama uygulandı. Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu’nda Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (OKSUD) tarafından düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve OKSUD Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, Özel Eğitim Konfederasyon Başkanı Yunus Kılıç, akademisyenler, kulak burun boğaz doktorları, odyologlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara, “İşitme Kayıplarında Tanı ve Tedavi”, “Yenidoğan ve İşitme Taramaları” gibi konularla ilgili sunumlar yapıldı. Ayrıca, etkinlik çerçevesinde bir alışveriş merkezinde işitme taramaları gerçekleştirildi ve vatandaşlar bilgilendirildi.

İŞİTME SAĞLIĞINI DESTEKLEME TEMELİ

Prof. Dr. Türkyılmaz, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, hem meslek derneği hem de klinisyenler olarak işitme sağlığına verdikleri önemi vurguladı. İşitme sağlığını halkla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Türkyılmaz, “İşitme engeli, işitme kaybı ve bunun bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, normal işiten bireylerde de işitme sağlığını korumak amacıyla her yerde işitme sağlığına dikkati çekmek istiyoruz” dedi. Ayrıca, kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Türkyılmaz, yeni doğan işitme taramalarının sağlık politikaları içinde önemli yer tuttuğunu ve bu konuda Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti. Okul taramaları hakkında da bilgi veren Türkyılmaz, bu yıl eylül ayında okul taramalarını başlatmak için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

İŞİTME KAYBINI ANLAMAK ve ÖNLEMLER

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, işitme kaybının farkında olmayan bireylerin sayısının, işitme kaybı yaşayanlardan fazla olduğunu öne süren Türkyılmaz, çeşitli semptomlarla işitme kayıplarının ortaya çıktığını belirtti. Gürültülü ortamda sesleri ayırt edememe, konuşmaları karıştırma ve mesafe arttıkça dikkatli dinleyememe gibi işaretlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, yılda iki kez kulak burun boğaz hekimlerine muayene olunmasını önerdi. Prof. Dr. Türkyılmaz, Doğu Anadolu’da farklı etkinlikler düzenleyerek hem meslektaşlarını hem de halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.