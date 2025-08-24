Etkinlikte Ok Atma Deneyimi Sağlanıyor

ETKİNLİKLER KATILIMCILAR DÖNEMİNİ YAŞATIYOR

Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde gerçekleştirilen şanlı zaferin 954. yıl dönümü etkinlikleri, katılımcılara atalarının kültürünü deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu etkinlikler, Muş’un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde farklı aktivitelerle gerçekleştirilmekte. Katılımcılar burada ok atma ve ata binme gibi geleneksel aktiviteleri deneyimleyerek, ecdadın kullandığı ok ve yaylar hakkında bilgi alma şansı buluyor.

OKÇULUK DENEYİMİ YAŞATILIYOR

Malazgirt’te görevli okçuluk alan sorumlusundan Muhammet Akçay, 8 kişilik ekiple alanda 5 putada halka okçuluk deneyimi sunulduğunu belirtiyor. Akçay, “Buraya gelenlerin ilk kez ok atma deneyimi yaşadığını” ifade ediyor. Katılımcıların “1071 duygusunu tadarak” bölgeden ayrıldıklarını, bunun da gözlerinden anlaşıldığını aktaran Akçay, “Günde 2 bin kişiye ok deneyimi yaşatıyoruz. İki günde yaklaşık 4 bin kişi ok attı. Okçuluk kültürünü burada yaşatmaya çalışıyoruz” diyor.

GENÇLER KÜLTÜRÜNÜ TANIDIYOR

Etkinliklere katılmak için Adıyaman’dan gelen Fatma Güven, “Burada at yarışlarını ve ok atmayı izledik. Öğrencilerimizi atlara bindirdik. Ok atma deneyimi yaşadık. Türk denilince akla gelen okçuluk ve at binme kültürünü yeni nesle aşılamak çok önemli” şeklinde konuştu. Ata binen Helinsu Güvenir, “Bu etkinlikler bizler için çok iyi oluyor. At binmeyi çok seviyorum. Erken geldim ve sıra olmadan ata bindim. Çok güzel bir deneyim” ifadesini kullanıyor.

YOĞUN İLGİ VE KATILIMCI SAYISI ARTIYOR

Ahlat’ta okçuluk alan sorumlusu Harun Kayaer, etkinliklere olan ilginin yoğun olduğunu, günde 2 bin kişiye ok deneyimi sunulduğunu ve toplamda yaklaşık 4 bin kişinin ok attığını belirtiyor. Adana’dan ailesiyle gelen Musa Güven Aydoğdu da, “İlk kez ok attım. Çok heyecanlıydı. Bu zengin kültürün yaşatılması gerekir” diyor. Bu şekilde etkinlikler, geçmişin izlerini genç nesillere aktarma konusunda önemli bir rol oynuyor.