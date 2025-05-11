Etkinlikte Renkli Resimler Yapıldı

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Siirt’te “Engelliler Haftası” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar ile gençlerin hizmet aldığı bir rehabilitasyon merkezinin duvarları, rengarenk resimlerle süslendi. İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, özel bir rehabilitasyon merkezinde yapıldı. Burada, üniversite öğrencileri tarafından merkezin duvarlarına çizgi film karakterleri, kedi, sincap, çiçek ve ağaç figürleri çizildi.

ÇİZİM VE BOYAMA ETKİNLİKLERİ

Jandarma personeli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar ile üniversite öğrencileri birlikte bu çizimlerin renk renk boyanmasını sağladı. Etkinlik kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkezin bahçesinde “2025 Aile Yılı” temasıyla “Güçlü Aile Güçlü Gelecek” yazılı pankartı açıldı. Jandarma personeli etkinlik sırasında özel çocuklara balon dağıttı ve müzik dinletisi ile program sona erdi.

ÖĞRENCİLERDEN VE GENÇLERDEN GÜZEL HEYECAN

Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden İrem Köseoğlu, “Çizim yaptık ve özel bireylerin yeteneklerini gözlemleme fırsatı bulduk. Onlarla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik,” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bir diğer katılımcı Sibel Gündüz, “Çizimler yaptık, boyama yaptık. Duvara el basma etkinliğimiz oldu. Biz mutluyuz, umarım biz de onların mutluluğuna katkı sağlamışızdır,” sözleriyle etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade etti.

ENGELLİ GENÇLERDEN ÖNEMLİ UYARI

Merkezden hizmet alan bedensel engelli gençlerden Sabır Ekik, etkinliğin kendilerine mutluluk kattığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ekik, “Herkes birer engelli adayıdır. Trafikte araçların rampaların önüne park edilmemesi ve engelli bireylerin ulaşım alanlarının işgal edilmemesi gerekiyor. Bu konuda daha fazla duyarlılık gösterilmesi hepimizin yararına olacaktır,” diyerek önemli bir hatırlatma yaptı.