Etkinlikte Spor Yap, Hediyeni Kap!

SPOR YAP, KARNE HEDİYESİNİ KAP ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü öğrencileri, Felahiye Merkez Atatürk İlkokulu ve Anaokulu’nda “Spor Yap, Karne hediyesini kap” isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bugün, 10.15-12.00 saatleri arasında, okulda eğitim gören yaklaşık 170 öğrenciyle birlikte okul bahçesinde çeşitli sportif faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler yapıldı. Etkinliğin ardından, üniversite temsilcileri ve okulun idareci öğretmenleri ile öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYELERİ DAĞITILDI

Etkinliklere katılan tüm çocuklara, spor sevgisini aşılamak ve tebrik ederek yüzlerinde bir gülümseme oluşturmak amacıyla ayrı ayrı karne hediyeleri verildi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, devam eden sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalarda bulunarak, “Üniversitedeki öğrencilerimizle birlikte pek çok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemin son etkinliği olarak Felahiye Merkez Atatürk İlkokulu ve Anaokulu’nda birçok sportif etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız, burada bulunan öğrencilerin karne sevincine ortak olmak ve sporun sağlığımız için önemini vurgulamaktı. Ayrıca, çocuklara farklı spor branşlarını tanıtarak, bu branşlara ilgi ve katılımlarını artırmayı hedefledik. Dersi alan öğrencilerimiz aracılığıyla buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak ve üniversitemizde bu dersi alan öğrencilerin ileride karşılaşacakları mesleki durumlara hazırlıklı olmalarını planlıyoruz” dedi.

SPOR VE SOSYAL SORUMLULUK

Bu etkinlik, sadece çocukların spor yapma sevgisini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal sorumluluğun önemini de öğretmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, spor aracılığıyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanırken eğlenceli zaman geçirme fırsatına sahip oldular. Spor aktiviteleri, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.