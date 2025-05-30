Etlerin İyi Pişirilmesi Önemli.

ET PİŞİRİMİ VE TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

İyi pişirilmemiş etlerin ciddi mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, “Etin sebzelerle birlikte pişirilmesi, ızgara sebzeler veya salatalar ile birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğini artırıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor” dedi. Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nden Diyetisyen Erden, yaklaşan Kurban Bayramı sırasında kırmızı etin sağlıklı bir biçimde tüketilmesi için bazı önemli kuralların hatırlatılması gerektiğini ifade etti. Öncelikle etlerin veteriner kontrolünden geçtiğinden emin olunması, uygun pişirme yöntemleriyle hazırlanması ve yeterli porsiyonlarda tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca etin sindirimini kolaylaştırmak için limonlu yeşilliklerle servis edilmesinin de sağlıklı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Kurban etini pişirirken vitamin ve mineral değerlerini koruyacak yöntemlerin kullanılmasının önemli olduğunu belirten Diyetisyen Erden, “Etin haşlama ve ızgara yöntemleriyle pişirilmesi daha sağlıklı olacaktır. Kızartmalardan kaçınılmalıdır. Et, tek başına değil, sebzelerle birlikte pişirildiğinde ve ızgara sebzeler veya salatalar ile birlikte tüketildiğinde besin çeşitliliği sağlanıyor ve sindirimi kolaylaşıyor. Yeni kesilmiş kurban eti sert olduğu için özellikle mide-b bağırsak sorunları olan kişilerin bu eti birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra tüketmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

GEBELER VE ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLER

Gebelik döneminde konjenital toksoplazmanın ciddi riskler barındırdığını belirten Diyetisyen Erden, “İyi pişmemiş veya çiğ et tüketimi, toksoplazma gondii parazitinin insan vücuduna geçmesine neden olabilir ve bu durum anne karnındaki bebekte kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor” uyarısında bulundu. Toksoplazmanın bebekte beyin, göz ve hayati organlarda hasar yaratabileceğini belirttiği gibi, gebelerin tüketecekleri etlerin çok iyi bir şekilde pişirilmiş olması gerektiğini vurguladı. Bayram sırasında dikkat edilmesi gereken durumlardan birinin kıl kurdu enfeksiyonu olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Erden, “İyi pişmemiş etlerden geçen bağırsak kurtları özellikle çocuklarda ciddi mide-bağırsak problemlerine yol açabilir. Kıl kurdu, ağız veya dışkı yoluyla bulaşarak bağırsaklara yerleşiyor ve ishal, karın ağrısı, iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu nedenle haşlama, fırınlama ve ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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Kurban eti dışarıda uzun süre bekletildiğinde bakteri üremesinin kolaylaşabileceğini vurgulayan Diyetisyen Erden, “Etin hijyenik saklanması, zehirlenmeleri önlemek açısından büyük önem taşır. Bu nedenle etin kesim yerinden eve en kısa sürede ulaştırılması, buzdolabında 4-5 saat dinlendirildikten sonra dondurulması gerekir. Etin kuru ve temiz bir şekilde parçalanarak saklanması bakteri üremesini engeller. Nem alınmasının ardından tarih yazılarak dondurulması en sağlıklı yöntemlerden biridir” diye belirtti.

SAKLAMA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Etin büyüklüğüne ve işlem görüp görmediğine göre saklama sürelerinin değiştiğine işaret eden Diyetisyen Erden, “Parça etler derin dondurucuda 6 ila 12 ay, sakatatlar 2 ila 3 ay, kıyma 3 ila 4 ay süreyle saklanabilir. Tavuk ve hindi eti ise 3 ayı geçmemelidir. İşlem görmüş ürünler olan sucuk ve sosis 1 ila 2 ay, pişmiş etler ise 2 ila 3 ay saklanmalıdır. Ayrıca dondurucudan çıkarılan bir etin yeniden dondurulmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı süresince sağlıklı bir sindirim sistemi için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Diyetisyen Erden, “Güne hafif bir kahvaltıyla başlayın, sık ama az yiyin. Ayrıca 2-3 saatten fazla aç kalmamaya özen gösterin, bu metabolizma sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Sıcak hava ve yoğun protein alımı vücutta sıvı kaybına yol açabilir, bu nedenle günlük 2-3 litre su içmeye dikkat edin. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekleri aşırı tüketmemeye özen gösterin. Yavaş yemek yemek ve iyice çiğnemek mideyi yormaz. Etlerin yanında limonlu salatalar tüketmek, demirin emilimini artırıyor. Hamur işi tatlılar, aşırı şeker ve yağ içeren yiyeceklerden kaçınarak sebze ve meyve tüketimini artırmak önemlidir. Bayram boyunca fazla et, tatlı ve çikolata tüketimi mide yanması, hazımsızlık ve gaz sorunlarına yol açabilir, bu nedenle porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Kalp-damar, şeker ve tansiyon hastaları yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve porsiyonlarına özen göstermelidir” şeklinde aktardı.

FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ

Sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olarak fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Erden, “Bayram boyunca yapılan hafif yürüyüşler hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de beklenilen kilo artışının önlenmesine yardımcı oluyor. Kurban Bayramı’nı sağlıklı, dengeli ve bilinçli bir şekilde geçirerek hem mide bağırsak sağlığını koruyabilir hem de uzun vadede kronik hastalıklara karşı koruyucu etki oluşturabilirsiniz” diye belirtti.