Etlik Şehir Hastanesi’nde Kongre Gerçekleşti

ULUSAL BÜTÜNLEŞİK HEMŞİRELİK EBELİK KONGRESİ DÜZENLENDİ

Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi’nde 08-10 Mayıs tarihleri arasında ‘Ulusal Bütünleşik 2’nci Hemşirelik Ebelik Kongresi’ yapıldı. Etkinlik, ‘Sağlık Hizmetlerinde Bütünleşik Bakım: Sağlıklı Geleceğe Bir Adım’ sloganıyla ikinci defa hemşireler ve ebeler için düzenlendi. Kongreye Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan katıldı. Programda açılış gösterilerinin ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

HEMŞİRELER FEDAKARCA ÇALIŞIYOR

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, açılışı yapılan hastanede ikinci kez kongre düzenlemenin kendisi için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. “Bu kongreyi düzenleyen, planlayan, emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık bakım hizmetleri ve destek ekiplerine, koordinatör başhekimlik ekiplerine, tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Hemşirelik ebelik konusunda çok şey var ama bu söylediklerimizin yanında onların emeklerinin yerini hiçbir şey tutamaz. Arkadaşlarımız sahada, hastanede ve birçok alanda fedakarca çalışıyorlar. Biz bunlara her zaman şahit oluyoruz” şeklinde konuştu.

HEMŞİRELER VE EBELER BİR BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE ÇALIŞIYOR

Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, hemşirelik ve ebelik mesleklerinin birbirinden bağımsız görülmemesi gerektiğini vurguladı. “Hemşirelik ve ebelik aslında burada bütünleşik olarak geçiyor. Bu benim şahsi görüşüm. Birbirleriyle çalışan ve fedakarlıkları paylaşan iki meslek grubu var. 34 yıllık hekimim, yüzlerce arkadaşım oldu ama hangisi ebe, hangisi hemşire hala bilmiyorum. Onlar benim için hep çok şey öğrendiğim insanlar” ifadelerini kullandı.

İNSANI YAŞATMA FELSEFESİ

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Türk sağlık alanında Hipokrat’tan İbni Sina’ya kadar etkili olmuş şahsiyetlerin yetiştiğini belirtti. “Hepimizin kendi ecdadından bir felsefesi var. ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’ anlayışıyla bugün geldiğimiz noktada, Türkiye olarak artık bu felsefenin sınırlarının dışına çıktık. ‘İnsanı yaşat ki dünya yaşasın’ anlayışındayız. Bu felsefe doğrultusunda bugüne kadar hizmet üretmeye ve vermeye çalışıyorduk. Ama artık işin resmini değiştirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.