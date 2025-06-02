Etna Yanardağı İtalya’nın Sicilya’sında

ETNA YANARDAĞI’NIN KONUMU VE ÖNEMİ

Her yıl milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu doğa harikası ile ilgili en çok merak edilen soruların başında Etna Yanardağı’nın nerede olduğu gelir. Avrupa’nın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, turistik ve jeolojik açıdan taşıdığı öneme rağmen, büyüklüğü ile de dikkat çekiyor. Peki, Etna Yanardağı tam olarak nerede bulunuyor ve hangi ülkeye bağlı? İşte bu eşsiz volkanik yapının konumu ve özellikleri hakkında bilmeniz gerekenler.

ETNA YANARDAĞI’NDA YAŞANAN VOLKANİK FAALİYETLER

Etna Yanardağı, İtalya’nın güneyinde yer alan Sicilya Adası’nda bulunuyor. Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağlarından biri olan Etna, özellikle Katanya kenti yakınlarında konumlanıyor. Yakın zamanlarda, Katanya’nın güneydoğusundaki kraterde 2.900 metre yüksekliğinde meydana gelen çökme sonucunda sabah saatlerinde şiddetli bir volkanik patlama gerçekleşti. Bu patlama, kraterin hem kül hem de lav püskürmesine yol açtı. İlk verilere göre, oluşan kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı. Püsküren lav, yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar ilerledi.

SİSMİK HAREKETLİLİK VE GÜVENLİK UYARILARI

Aynı zamanda bölgede yoğun bir sismik hareketlilik de gözlemleniyor. Uzmanlar, dün geceden itibaren Etna çevresinde artan volkanik sarsıntılara dikkat çekmişti. INGV’nin Katanya Şubesi’nden gelen açıklamaya göre, uçuş güvenliği açısından kırmızı kodlu uyarı yayımlandı. Bu durum, Etna’daki volkanik aktivitenin havacılık açısından ciddi bir risk oluşturduğunu gösteriyor. Etna Yanardağı, 2025 yılı boyunca Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında benzer şekilde aktif olmuş ve etkili püskürmeler yaşanmıştı. Son patlama ise yıl içerisinde kaydedilen en güçlü volkanik faaliyetlerden biri olarak öne çıkıyor.