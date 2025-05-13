Etna Yanardağı Kül Ve Lav Püskürttü

İtalya’nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna, gece saatlerinde yoğun bir şekilde kül ve lav püskürttü. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Etna Yanardağı’nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde yoğunlaşan kül ve lav püskürtme faaliyeti, sabah erken saatlere kadar sürdü. Bu süreçte, güneydoğu kraterinden sızan magma, yanardağın yamacından güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına neden oldu.

FAALİYETLERİN SONA ERDİĞİ DOĞRULANDI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sabah saatlerinde sona erdiği belirtildi. Basındaki haberlere göre, Etna’nın püskürttüğü küller, Zafferana Etnea beldesi başta olmak üzere çevredeki yerleşim yerlerinin üstüne düştü ve kül bulutunun doğu ve güneydoğu yönünde yayıldığı kaydedildi.

UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ

Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı’nın seferlerinin, yanardağın yoğun kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği ve hava trafiğinin devam ettiği bildirildi. Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olan Sicilya Adası’ndaki Etna, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Son kül ve lav püskürtme olayı da, Etna’da son aylarda kaydedilen 13’üncü volkanik faaliyet olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, bu yıl içerisinde şubat ve nisan aylarında da yoğun volkanik aktivitelerin gözlemlendiği belirtiliyor.