Etna Yanardağı Kül ve Lav Püskürttü

ETNA YANARDAĞI’NDAN VOLKANİK FAALİYETLER

İtalya’daki Etna Yanardağı, kül ve lav püskürtme eylemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna’nın aktif kraterlerinden biri olan güneydoğu kraterindeki volkanik hareketlilik, dün akşam saatlerinde başladı ve bu akşam saatlerine kadar devam etti. İtalyan basınında yer alan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya şubesinden alınan bilgilere göre, volkan güçlü bir şekilde kül ve lav çıkışları yaptı, kül bulutlarının doğu yönünde yayıldığı kaydedildi.

HAVACILIK İÇİN UYARI

INGV Katanya şubesi, yanardağdaki volkanik faaliyetler nedeniyle sabah saatlerinde hava trafiğine yönelik kırmızı kodlu özel bir uyarı yaptı. Ancak, Katanya’daki Fontanarossa Havalimanı’nda uçuşların durdurulmadığı açıklandı. Dün akşam başlayan kül püskürtme eyleminin öğleden sonra azaldığı ve buna bağlı olarak uçuşlarda yapılan uyarının kademeli olarak kaldırıldığı belirtildi.

ETNA’NIN GEÇMİŞİ VE FAALİYETLERİ

Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen Sicilya Adası’ndaki Etna, 2024’ün yaz aylarından sonra bu yılın şubat ayında da şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik etkinlikler göstermişti.