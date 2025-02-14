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Dünya

Etna Yanardağı’nda Lav Akışı Devam Ediyor

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ETNA YANARDAĞI’NDA DEVAM EDEN FAALİYETLER

İtalya’da, Etna Yanardağı günlerdir lav ve kül püskürtmeyi sürdürüyor. Lavlar, kar ve buzla buluşarak eşsiz manzaralar oluşturuyor.

DEPRESYONLAR VE DEPREMLER

Yanardağın faaliyetleri sonucunda bölgede büyüklüğü 3.7’yi bulan depremler meydana geliyor.

AVRUPA’NIN EN AKTİF YANARDAĞI

Etna, Avrupa’nın en aktif ve en yüksek yanardağı konumunda. Yanardağın yüksekliği 3 bin 330 metreye ulaşıyor. Etna’daki patlamalar genelde büyük hasarlara yol açmıyor.

EN UZUN SÜREDİR KAYIT ALTINDA OLAN YANARDAĞ

Etna’nın, patlamalarının en uzun süre kayıt altında olan yanardağ olduğu düşünülüyor. Patlamaların ilk kaydının milattan önce 425 yılında yapıldığı belirtiliyor.

İTALYA’DA AKTİF YANARDAĞLAR

Sicilya adasındaki Etna, İtalya’daki üç aktif yanardağdan biri. Diğerleri, Sicilya açıklarındaki Stromboli Yanardağı ve Napoli yakınlarındaki Vezüv Yanardağı olarak bilinmekte.

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