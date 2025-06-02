Etna Yanardağı’nda patlama gerçekleşti

ETNA YANARDAĞI PATLADI

İtalya’nın Etna Yanardağı, büyük kül ve duman bulutları yükselterek patladı. Pazartesi sabahı Sicilya adası üzerinden paylaşılan görüntülerde, yanardağdan volkanik püskürme gözlemleniyor. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’ne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi, 2 Haziran sabahı erken saatlerde “şiddeti giderek artan” bir dizi patlama kaydedildiğini duyurdu. Patlamanın detayları henüz bilinmiyor, ancak adanın havaalanlarında yaşanan uçuşlarda bir sorun olmadığından, durumun minimum düzeyde olduğu düşünülüyor.

HAREKETLİLİK SÜREKLİ

Etna Yanardağı, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak, sık sık harekete geçiyor. Patlamaların çoğu önemli hasar veya yaralanmaya yol açmıyor. Etna Gözlemevi’ne göre, zemin hareketleri, en son patlamanın yanardağın güneydoğu kesiminde gerçekleştiğini gösteriyor. Tahminlere göre, 200 metre genişliğinde bir menfezin bulunduğu yere yakın bir yerde bu olay meydana geldi. Pazartesi günü boyunca aktarılmış görüntülerde, “piroklastik akış” olarak adlandırılan, hızla hareket eden kül, gaz ve kaya karışımının yanardağın yamacından aşağıya doğru aktığı izleniyor.

PATLAMALARIN TEHLİKESİ

Yanardağın kraterinin bir kısmının çökmüş olabileceği ve bunun, yamaçlardan aşağı taşınma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Piroklastik akıntı çevre için büyük tehlike arz edebilir, ancak şu an için acil bir tehdit durumu gözlemlenmiyor. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, son güncellemelerinde volkanik malzemenin zirveye yaklaşım noktasındaki Aslan Vadisi’ni geçmediğini duyurdu. Bu bölge, turistlerin ziyaretlerini durdurduğu nokta olarak öne çıkıyor.

PATLAMALAR VE GÜVENLİK

Enstitü, yanardağın aktivitesinde yerel saatle 00:39’da değişiklik tespit edildiğini ve ardından süregeldiği belirtilen bir “Stromboli” patlaması olduğunu bildirdi. Stromboli patlamaları genellikle volkan içindeki magma odasındaki gazın birikmesi sonucunda meydana geliyor. Gaz kabarcıkları yüzeye ulaştıklarında aniden patlayarak malzemeyi havaya fırlatabiliyor. Bu durum, gazlı bir içecekteki gazın çıkması ile benzeşiyor. Özellikle yakınlardaki uçaklar için tehlikeli olabiliyor. Pazartesi sabahı kırmızı alarm durumu ilan edilmişti ve bölgede bulunan uçuşlar askıya alınmıştı, ancak daha sonra bu alarmın seviyesi düşürüldü. Etna Yanardağı’nın son önemli patlaması ise Şubat ayında yaşanmış ve bu durum, Catania Havaalanı’nda pek çok uçuşun aksamasına neden olmuştu. Turistlere, yanardağın lav akıntılarından uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.