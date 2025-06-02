Etna Yanardağı’nda Volkanik Patlama Oldu

ETNA YANARDAGI’NDAN GÜÇLÜ PATLAMA

İtalya’nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna’nın güneydoğu kraterinde bu sabah saatlerinde büyük bir çökme meydana geldi. Bu çökme sonucunda volkan, güçlü şekilde kül ve lav püskürtmeye başladı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi tarafından yapılan açıklamalara göre, Etna Yanardağı’nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir parçasında gerçekleşen çökme volkanik bir patlama ile sonuçlandı.

KÜL BULUTU YÜKSEKLİĞİ 5 KİLOMETREYİ BULDU

Patlama sonrası, kraterden yoğun bir şekilde kül püskürmesi ve lav akışı gözlemlendi. İlk raporlara göre, püsküren kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı belirlendi. Ayrıca, kraterden çıkan lavların yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği ifade edildi. Etna Yanardağı’ndaki volkanik sarsıntıların dün geceden bu yana devam ettiği kaydedildi.

Bu sabah yaşanan volkanik patlama, Katanya ve çevresindeki yerleşim yerlerinden de görülürken, olay sırasında yanardağ bölgesinde bulunan kişilerin kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bu arada, meydana gelen patlama nedeniyle bölgeden geçen uçuşlar için “kırmızı kodlu” bir uyarı yayımlandı. Sicilya Adası’nda yer alan Etna Yanardağı, 3 bin 300 metre yüksekliği ile Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinmektedir. Bugüne kadar Etna’da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da benzer yoğun volkanik faaliyetler gözlemlendi.