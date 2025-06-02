Etna Yanardağı Patladı, Turistler Kaçtı

PATLAYAN ETNA YANARDAĞI VE TURİSTLERİN PANİĞİ

İtalya’nın Sicilya adasında yer alan dünyaca ünlü Etna Yanardağı bu sabah beklenmedik şekilde patladı ve bölgedeki turistler büyük bir panik içinde kaçmaya başladı. Avrupa’nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna’dan yükselen devasa duman bulutları ve yağan kül, çevredeki durumu kaosa sürükledi. Olay anında çekilen şok edici görüntülerde, turistlerin üzerlerinde biriken büyük kül bulutları altında yaşam mücadelesi verirken koştukları gözlemleniyor. Yanardağdan fışkıran sıcak kaya parçaları, kül ve gaz karışımları ise uzak mesafeden dahi net bir şekilde görünmektedir.

UYARI SİNYALLERİ VE PATLAMA SÜRECİ

Patlamadan önce çeşitli uyarı sinyalleri alınmıştı. Dün gece saat 22:00’de başlayan volkanik titreşimler, gece yarısından sonra yoğunlaşarak en şiddetli seviyelerine ulaşmış ve yaklaşık üç saat sürmüştü. Bu titreşimler krater bölgesinin 2,8 kilometre altında tespit edilmişti. Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi, patlamanın ardından havacılık sektörü için “kırmızı kod” uyarısı yaptı. Yetkililerin açıklamasına göre, büyük oranda su buharı ve sülfür dioksitten oluşan kül bulutları güneybatı yönüne doğru hareket ediyor ve hava trafiği için önemli bir tehlike yaratıyor. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, durumun ciddiyetine dikkat çekerek “Geçtiğimiz birkaç saat içinde volkanik faaliyet artış gösterdi. Strombolyan tip patlamalar giderek şiddetli hale geldi ve şu anda sürekli bir yoğunluk gösteriyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TURİSTLERİN GÜVENLİĞİ VE TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLER

Etna Yanardağı, düzenli olarak aktif olduğu için bölgeyi ziyaret eden milyonlarca turisti kendine çekmektedir. Ancak bu sabahki patlama, son yıllardaki en büyük volkanik aktivitelerden biri olarak kaydedildi. Yerel yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında turistleri güvenli bölgelere tahliye ettiklerini ve şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Bölgedeki otel ve turizm işletmeleri, misafirlerinin güvenliği için gerekli önlemleri alırken, hava trafiği normale dönene kadar uçuşlarda gecikmeler yaşanmaya devam eder.