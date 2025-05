Etno Spor Kültür Festivali Başlıyor

ETNO SPOR KÜLTÜR FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISI

Dünya Etno spor Konfederasyonu, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Etno spor Kültür Festivali’nin tanıtım toplantısını Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdi. Toplantıya, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Dr. Enes Eminoğlu ve Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Festival, 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak ve geleneksel sporlar ile kültürel etkinlikleri bir araya getirerek ziyaretçilere renkli anlar yaşatmayı hedefliyor.

GELENEĞİN GELECEĞE AKTARILMASI

Bilal Erdoğan, festivalin 22-25 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceğini bildirdi ve “Tamamen ücretsiz katılımlı bir festivalden bahsediyoruz, her yıl olduğu gibi. Festivalin temeli, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak” dedi. Ayrıca, “Gelen bütün halkımız, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacak. Özellikle çocuklarımızın belki de çoğunun ilk defa at binmesi, ok atması burada sağlanacak” ifadesini kullandı.

AİLE YILI VURGUSU

Erdoğan, ailenin kültür aktarımının merkezinde yer aldığını belirterek, “Bu sene, Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildiği için, bu yılki festivalde aileye yönelik etkinliklerin öne çıkması hedefleniyor” şeklinde konuştu. Festivalde, ücretsiz ikramlar arasında Özbek pilavı, mantı, keşkek ve uluslararası lezzetlerin yer alacağını ifade etti. “Dört gün boyunca halk müziği toplulukları, şarkıcılar ve akşam konserleri sahnede yer alacak” dedi.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİYORUZ

Festivalin, Anadolu’nun kültürel zenginliğini halka sunacağını aktaran Erdoğan, “Yurt dışından gelen misafir toplulukları ve sanatçıları burada ağırlıyoruz” diye ekledi. Ayrıca, Gazze’de devam eden soykırıma ilişkin “Çocuklar eğlenirken, dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelinmesini istemiyoruz. Gazze’nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu bu festivalde güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.