Etnospor Sakarya Günleri Yarın Başlıyor

ETNOSPOR SAKARYA GÜNLERİ YARIN BAŞLIYOR

Sakarya’da düzenlenecek olan Kültür Sanat Festivalinin bir parçası olarak yarın “Etnospor Sakarya Günleri” etkinliği start alıyor. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan bu etkinlik 3 gün boyunca devam edecek ve Millet Bahçesi’nde yapılacak. Etkinlikte geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, atlı cirit, mas güreşi ve çömlek oyunu gibi ata sporları da yer alıyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜRÜ BULUŞTU

Kültür ve Sanat Festivali’nin beşinci gününde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu kültürü Sakaryalılarla buluştu. Büyükşehir Belediyesinin bilgisine göre, Millet Bahçesi’nde kurulu stantlarda yöresel lezzetler katılımcılara sunuldu. Etkinlik süresince Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya ait türküler ve ağıtlar seslendirildi. Programa Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Kayacan da katılarak performans sergiledi.