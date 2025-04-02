ETSO Başkanı Alan’dan Sağduyu Çağrısı

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, boykot çağrılarına yönelik tepkisini dile getirerek sağduyu çağrısında bulundu. Alan, ‘boykot’ ifadelerine karşılık olarak, üretim ve istihdamın ekonomi üzerindeki önemine vurgu yaptı. Ülke ekonomisi açısından olumsuz etkiler yaratabileceğini belirttiği boykotların, “Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için önemli olan bu süreçte, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi, ülkenin geleceği adına yapılmış büyük bir haksızlıktır” şeklinde ifade etti.

ÜRETİM VE İSTİHDAMIN ÖNEMİ

İdris Alan, bir ülkenin ekonomik gücünün artması için üretimin, istihdamın sağlanması ve yatırımların sürekliliği gerektiğini vurguladı. Sözlerine devam eden Alan, “Boykot çağrıları ülke ekonomisine zarar verecektir” dedi. Sanayici ve iş dünyası olarak bu çağrılara karşı net bir duruş sergilediklerini belirten Alan, duyarlılık çağrısında bulunarak, “Boykot çağrılarıyla, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef haline getirmek, ülkenin geleceği adına büyük bir haksızlıktır” ifadesini kullandı.

ORTAK GELECEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMEK

Boykotların, ülkenin üretim gücünü ve binlerce çalışanı hedef alan bir yaklaşım olduğunu da söyleyen Alan, “Ülkemizin ekonomik gücü, hepimizin ortak geleceğidir. Üreticilerimize sahip çıkmalıyız. Boykotlar yerine, birlikte büyüyüp, kalkınan bir Türkiye hepimizin ortak ideali olmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.