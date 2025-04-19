Haberler

ETSO’da KİPAP Bilgilendirme Semineri Yapıldı

KADIN İSTİHDAMI İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK PROJESİ SEMİNERİ

Erzurum’da Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinatörlüğünde, TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Seminere, TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü’nden iş ve meslek danışmanları, kadın girişimciler ve firma temsilcileri katıldı.

PROGRAM HAKKINDA DETAYLI SUNUM

KİPAP ve Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) konularında, İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Ali Erkan kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, firmaların bu programlardan ne şekilde azami düzeyde yararlanabileceğine dair detaylı bilgiler paylaşıldı. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’a konuk oldu

Türk müziğinin önemli ismi İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programında geçmişi ve yaşadığı zorlukları samimiyetle paylaştı. Soyadı hikayesini de açıkladı.
Haberler

Anıtkabir’deki Askerin Tepkisi Tartışma Yarattı

Anıtkabir'deki nöbetçi asker, bir adam önünden geçerken silahının kabzasını yere vurarak dikkat çekti. Olay, izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.