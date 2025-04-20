EtsO Tarafından Seminer Düzenlendi

SEMINERİN DÜZENLENMESİ

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), “Eğitim Sektörüne Yönelik Kamu Destekleri ve Yatırım Teşvik Belgesi” konulu bir seminer gerçekleştirdi. ETSO’nun 3. Meslek Komitesi’nin talebi üzerine bu bilgilendirme semineri düzenlenerek, sektördeki gelişmeler hakkında bilgi verildi. Açılışta, ETSO Meclis Üyeleri Abdullah Samancı, Erdal Erdoğan ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu da hazır bulundu.

EĞİTİMİN KALKINMADAKİ ROLÜ

Açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Abdullah Samancı, eğitimin kalkınmadaki önemli rolüne dikkat çekti. Eğitim sektörünün gelişimi için Oda olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Samancı, 3. Erzurum Çalıştayı – Eğitim Gündemi kapsamında hazırlanan sektör raporunun Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşıldığını belirtti. Sektörün yaşadığı ana sorunlar ise pandemi sonrası gelir kayıpları, asgari ücret artışlarının etkisi, erken kayıt ve sabit ücret uygulamaları ile ara zam yapma engeli gibi konular oldu.

Seminerde, ETSO ABİGEM Program Yöneticisi Oruç Reis Kesemen, yatırım türleri, bölgesel teşvikler, vergi avantajları ve teşvik süreçleri gibi konularda katılımcılara detaylı bilgiler sundu. Seminerin interaktif bölümünde ise katılımcıların soruları yanıtlandı ve program başarıyla sona erdi.