ETSO Toplantısı 11 Haziran Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Haziran ayının ikinci yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantı 11 Haziran 2025 tarihinde yapılırken, toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlık etti. Gündemdeki konular kapsamlı olarak ele alındı.

GÖRÜŞÜLEN KONU BAŞLIKLARI

Toplantıda, ETSO’nun oda mevzuatları, mevcut projeleri ve katılım sağlanacak faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyeleri detaylı bir şekilde bilgilendirildi. Ayrıca TOBB’dan gelen yazılar hakkında bilgiler paylaşıldı. Yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığı’nın 24 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği HİSER Konferansı hakkında da bilgilendirildi. Konferansa Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat’ın katılacağı belirtildi.

TOPLANTININ SONU

Toplantı, üyelerin dilek ve temennilerinin alınmasıyla sona erdi. Bu şekilde ETSO, yönetim kurulu toplantısını verimli bir şekilde tamamladı.