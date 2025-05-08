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Etso, Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Gerçekleştirdi

Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Mayıs ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nı yaptı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündemdeki önemli meseleler masaya yatırıldı.

Gündemdeki Önemli Konular

Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği “Cumhuriyeti Kuran Şehirler: Samsun Buluşması” etkinliği hakkında bilgi verildi. Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası’ndan gelen “Munzam Aidat Paylaşımı” konulu cevabi yazı hakkında bilgilendirme yapıldı. Erzurum Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen “Toplantı ve Etkinlik İşleri” adlı yazı değerlendirildi.

Geleceğe Yönelik İşbirlikleri

KUDAKA’nın 2025 Yılı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programları hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra, 15 Mayıs 2025 tarihinde Taşkent’te gerçekleştirilecek Türkiye-Özbekistan İş Forumu hakkında detaylar sunuldu. Toplantıda, ETSO 26. Meslek Komitesi (Sigorta Faaliyetleri) tarafından ETSO Başkanlığı’na iletilen hususlar da görüşüldü.

Dilek ve Temennilerle Tamamlandı

Ayrıca, TOBB’dan gelen yazılar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.

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