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ETSO Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI KAPSAMINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Nisan ayının 4. yönetim kurulu toplantısını düzenledi. Toplantıya ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlık yaptı. Bu toplantıda, ETSO Meclis Toplantısı’nın 29 Nisan 2025 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verildi.

HAZIRLIKLAR VE GÖRÜŞMELER ELE ALINDI

Toplantıda ayrıca Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) ve KUDAKAF’25 hazırlıkları üzerine tartışmalar yapıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü’nden alınan 2025 Yılı 2. Üç Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları hakkında bilgiler değerlendirildi. TOBB’dan gelen yazılar da görüşülen konular arasında yer aldı. Görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

– ERZURUM

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