ETÜ’den Çocuklara Bayramlık Kıyafet Desteği

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği “Bu Bayram Beni Sen Giydir” projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı’nın yürütücülüğünü üstlendiği bu çalışmalar, öğrencilerin desteklemesiyle Erzurum’daki 370 çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde giysi temin edilmesini sağladı.

ÖĞRENCİLERİN ÖZVERİSİ

Proje ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Namlı, bu çalışmanın 7 yıldır sürdüğünü dile getirdi. “Üniversitemizin üst yönetimine, arkadaşlarıma, akademik ve idari personellerimize, hayırseverlere ve tabii ki gönlünü koyarak gerçekten özveriyle çalışan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların çabası olmasa biz bugün bu kadar öğrenciye ulaşamazdık.” diyerek, projedeki katkıları için teşekkür etti. Ayrıca, kampanya kapsamında sadece bir evden bir çocuğu mutlu etmek istemediklerini, evdeki kardeşlere de yardım sunduklarını belirtti. “Ayakkabı ve kıyafetlerini ayarlayıp o şekilde veriyoruz. Bir evdeki tüm kardeşleri sevindirmiş oluyoruz.” sözleriyle ailelere yapılan desteğin önemini vurguladı.

DAHA FAZLASI İÇİN HAREKET

İhtiyaç sahibi çocuklara yardım etmenin vicdani bir sorumluluk taşıdığını ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise, “Şu an yardımlar Erzurum’da yaşayan çocuklara yapılıyor. Yıllar içinde projenin kapsamını genişlettiriyoruz. Gazze için de yardım programı düzenledik. Sadece yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de bu programları organize ediyoruz.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.