ETÜ’den Süspansiyon Sistemi İçin Yenilikçi Proje

PROJENİN DETAYLARI VE AMAÇLARI

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünlütürk’ün liderliğini yaptığı “Farklı Yol Profillerine Uyum Sağlayabilen Aktif Süspansiyon Sistemi için Makine Öğrenme ve Optimizasyon Tabanlı Anahtarlamalı Lineer Kuadratik Regülatör Denetleyici Tasarımı ve Uygulaması” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projede Arş. Gör. Tuğrulhan Akgül araştırmacı olarak görev alıyor.

Otomotiv ENDÜSTRİSİNDEKİ GELİŞMELER

Geliştirilen projeye dair detayları aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ünlütürk ve Arş. Gör. Akgül, otomotiv endüstrisinin her yıl büyümeye devam ettiğini vurguladı. “Otomobil ve taşımacılık sektöründe kullanılan taşıtların performans, konfor ve güvenlik beklentileri giderek artıyor. Özellikle araçlarda bulunan Aktif Süspansiyon Sistemleri, arzu edilen performans, konfor ve güvenlik noktasında en önemli unsurlardan biridir. Önerdiğimiz proje ile farklı yol sınıfı profilleri için Makine Öğrenmesi tabanlı sınıflandırma yaparak, Aktif Süspansiyon Sistemi’ne sahip araçlara bulundukları yol sınıfı bilgisinin aktarılmasını hedefliyoruz.” şeklinde ifade ettiler.

DENETLEYİCİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

Proje ekibi, yol sınıfına özgü en uygun denetleyici parametreleri optimizasyon algoritmaları ile elde edeceklerini belirtti. “Aktif Süspansiyon Sistemi’ne gelen yol sınıfı bilgisinin algılanarak en uygun denetleyici parametresinin uygulanması aşaması, özgün bir adaptasyon mekanizması ile gerçekleştirilecek. Tasarlanacak ve uygulanacak olan Makine Öğrenmesi ve Optimizasyon tabanlı anahtarlama mekanizmasına sahip denetleyicinin, Aktif Süspansiyon Sistemi’ne sahip akıllı araçların sürüş ve güvenlik performanslarına olumlu katkılar sağlamasını ön görmekteyiz.” şeklinde değerlendirildi.