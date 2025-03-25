ETÜ Kadın Atıcılık Takımı Sakarya’da Şampiyon

UZUN KİTAPTA BİR BAŞARI HİKAYESİ

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın Atıcılık Takımı, Sakarya’da gerçekleşen Üniversiteler Arası Atıcılık Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu. 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Müsabakasında ETÜ adına yarışan Damla Köse, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi olurken, Elife Eda Çınar ise bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Takım halinde Türkiye Şampiyonu olan ETÜ Atıcılık Takımı, bireysel başarıları ile de dikkat çekti ve büyük takdir topladı.

BAŞARILAR TEKBİK KABUL EDİLİYOR

Müsabakaların ardından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, atıcılık takımını tebrik etti. “Atıcılık takımımızın Türkiye Şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin azmi, disiplini ve çalışkanlığı sayesinde bu başarıya ulaştık. Sporcularımız atıcılık alanında hem bireysel hem de takım halinde önemli dereceler elde ederek bizi şaşırtmadı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.