ETÜ Kadın Atıcılık Takımı Türkiye Şampiyonu

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ATICILIK TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın Atıcılık Takımı, Sakarya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. 21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Müsabakasında ETÜ adına yarışan Damla Köse, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi olurken, Elife Eda Çınar ise bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Takım halinde şampiyon olan ETÜ Atıcılık Takımı sporcuları, bireysel başarılarıyla da büyük beğeni topladı.

REKTÖRDEN TEBRİK MESAJI

Müsabakaların ardından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, atıcılık takımını tebrik etti. Çakmak, “Atıcılık takımımızın Türkiye Şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin azmi, disiplini ve çalışkanlığı sayesinde bu başarıya ulaştık. Sporcularımız atıcılık alanında hem bireysel hem de takım halinde önemli dereceler elde ederek bizi şaşırtmadı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

TAKIM BAŞARISI VE BİREYSEL BAŞARILAR

ETÜ Atıcılık Takımı’nın şampiyonluğu, spor alanında önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. Sporcuların elde ettikleri bireysel madalyalar, takımın performansı ile birleşerek bu anlamlı zaferi oluşturdu. Bu başarı, sadece takım üyeleri için değil, aynı zamanda üniversite camiası için de büyük bir gurur kaynağı oldu.