Etü Projeleri ÜNİDES’ten Destek Aldı

ÜNİDES PROGRAMINDAN DESTEK ALAN PROJELER

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci toplulukları tarafından geliştirilen toplamda 8 proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Bu program, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda destek sağlıyor ve gençlik merkezlerine bağlı genç ofislerin etkin kullanımını amaçlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje, ETÜ’lü öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

REKTÖR ÇAKMAK’TAN PROJELERE ÖVGÜ

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ÜNİDES programının üniversite öğrencileri için büyük bir imkan sunduğunu belirtti. Çakmak, “Ortak çalışma ve proje kültürünü fazlasıyla önemsediğimizi her zaman dile getiriyoruz. Üniversitemiz özellikle son dönemde bu konuda önemli bir mesafe kat etti. Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası birçok projesi önemli kurum ve kuruluşlar tarafından destek aldı. Aynı hassasiyeti öğrencilerimiz için de gösteriyoruz. Üniversitemizde 50’ye yakın aktif öğrenci topluluğu var ve öğrencilerimizi bu topluluklara üye olma noktasında teşvik ediyoruz. Zira öğrencilerimiz bu topluluklarda keyifli vakit geçirip yeni dostluklar edinirken aynı zamanda ortak çalışma ve proje kültürlerini de benimsemiş oluyorlar. ÜNİDES’in 3. Dönem sonuçları da bunu kanıtlar nitelikte. 8 öğrenci topluluğumuzun projesi kabul edildi. Önümüzdeki süreçte bu sayının daha da yükseleceğine inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

DESTEKLENEN PROJELERİN LİSTESİ

Bu destekle toplamda 600 Bin TL alan ETÜ’nün öğrenci toplulukları ve projeleri ise şu şekildedir:

– Arama Kurtarma Topluluğu: “Toplum Tabanlı Afet Yönetimi Eğitimi”

– Ekoloji ve İklim Topluluğu: “Ulusal Fen Liseleri Sempozyumu: Bilimin Işığında Gelecek”

– Genç Yeşilay Kulübü: “Bağımlılık Solsun, Gelecek Doğsun”

– Psikoloji Kulübü: “Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen Temalı Ulusal Psikoloji Zirvesi”

– Genaktüel Kulübü: “2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi”

– Kariyer Kulübü: “ETÜ Kariyer Zirvesi”

– Karpam Radyo Kulübü: “Geleceğin Liderleri: Bilim, Spor ve Teknoloji Buluşmaları”

– Youth English Kulübü: “Winter Tourism 101: Erzurum”.