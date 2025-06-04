Etü Sürdürülebilirlik Semineri Düzenledi

ETÜ’DE PLASTİK ATIK YÖNETİMİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevrimiçi ortamda “Plastik Atık Yönetimi Semineri” gerçekleştirdi. Seminere, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

ÇEVRESEL SORUMLULUK VURGUSU

Seminerin açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çevresel sürdürülebilirliğin günümüzde zorunluluk haline geldiğini belirtti. “Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, atıkları minimuma indirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda üniversite olarak bu bilinçle hareket ediyor, öğrencilerimizde ve çalışanlarımızda farkındalık oluşturacak uygulamalar ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİNE DİKKAT

Seminerde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, sürdürülebilir atık yönetimi sistemlerinin önemini vurgulayarak, “Atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçlerinin etkin işletilmesi ve bireysel farkındalığın artırılması, çevre dostu bir gelecek için atılacak en temel adımlardır. Üniversiteler bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmelidir” ifadelerini kullandı. İlgiyle takip edilen seminer, Prof. Dr. Deveci’nin katılımcıların konuya ilişkin sorularını yanıtlaması ile sona erdi.