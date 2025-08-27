Etü Yüzde 99 Doluluk Oranı Elde Etti

ETÜ’DE DOLULUK ORANI YÜZDE 99’A ULAŞTI

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yüzde 99 oranında doluluk seviyesine ulaştı. Kısa sürede elde ettiği akademik başarılar ve öğrencilere sunduğu geniş imkanlar ile Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumu olarak kendini kanıtlayan ETÜ, 2025 YKS sonuçlarının ardından doluluk oranında kayda değer bir başarı sağladı. Modern kampüs olanakları, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımı ile öne çıkan ETÜ, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin mühendislik bölümlerinin tamamında doluluk oranını elde etti.

REKTÖR KUTLADI VE DESTEK SÖZLERİ VERDİ

Yerleştirme sonuçlarına yönelik bir değerlendirme yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Üniversitemize gösterilen yoğun ilgiden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. ETÜ’yü tercih ederek aramıza katılan tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz, sadece bir yükseköğretim kurumunu kazanmış olmuyor; aynı zamanda bilimsel, kültürel ve sosyal anlamda kendilerini geliştirecekleri, hayat boyu unutamayacakları bir deneyimin parçası oluyorlar” şeklinde konuştu. Çakmak, öğrencilere sadece akademik bilgi kazandırmanın ötesinde, araştırma yapabilen, sorgulayan, yenilikçi ve topluma değer katan bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

“GELEN GENÇLER GELECEĞİN İNSANLARI”

Rektör, öğrencilerin üniversitede geçirecekleri süre boyunca hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için tüm imkanları seferber edeceklerini vurguladı. “Üniversitemiz, her geçen yıl artan başarı grafiğiyle bölgesine ve ülkesine katkı sağlamayı sürdürüyor” diyen Çakmak, “Bugün bize emanet edilen gençler, yarının bilim insanları, girişimcileri, liderleri ve yöneticileri olacaktır. Onların bu yolda kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Bülent Çakmak, son olarak, ETÜ Ailesine katılan yeni öğrencileri tekrar selamlayarak sağlık, mutluluk ve başarı diledi.