Etüt Van Projesi Devam Ediyor

ETÜT VAN PROJESİ DEVAM EDİYOR

Van Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Etüt Van Projesi” faaliyetlerine devam ediyor. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tunca Uras Ortaokulu ve Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi. Balcı, Van’ın akademik başarısının üst sıralara çıkarılması amacıyla başlatılan “Etüt Van Projesi”nin eğitim alanındaki en kapsamlı projelerden biri olduğunu vurguladı.

PROJENİN KAPSAMINI AÇIKLADI

Balcı, proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinden bahsetti. Toplamda 184 kurs aracılığıyla 430 öğretmen, 11 bin öğrenciye eğitim veriyor. Ayrıca, 142 bin 500 soru bankası kitabının öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirtti. Öğrencilere kitap hediye eden Balcı, projenin sağladığı kazanımlar hakkında bilgiler paylaştı. Bu tür projelerin eğitimin kalitesini artırmak için gereken bir konu olduğunu ifade etti.