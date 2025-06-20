EÜ Mezunları Diplomalarını Aldı

MEZUNİYET TÖRENİ DAVETLİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler diplomalarını törenle aldı. Mezuniyet töreni fakültenin konferans salonunda düzenlendi. Tören, saygı duruşu ile başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, eğitim modelinin kalite öncelikli olduğunu belirtti. Dijitalleşme ve araştırma odaklı uluslararası bir üniversitenin parçası olan fakülte, “Yeniliklere açık, mesleki standartlara uygun, hizmet odaklı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen çocuk gelişimciler yetiştirmeyi ilke ediniyoruz” ifadeleriyle vizyonunu özetledi.

BİLİM DÜNYASINA KATKI VE HEDEFLER

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise üniversitenin bilim dünyasına katkıda bulunduğunu, donanımlı bireyler yetiştirmeyi ve topluma fayda sağlamayı hedefleyen köklü bir kurum olduğunu dile getirdi. Törenin sonunda 55 mezun öğrenciye diplomaları takdim edildi ve öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.