Haberler

EÜ Mezunları Diplomalarını Aldı

MEZUNİYET TÖRENİ DAVETLİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler diplomalarını törenle aldı. Mezuniyet töreni fakültenin konferans salonunda düzenlendi. Tören, saygı duruşu ile başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, eğitim modelinin kalite öncelikli olduğunu belirtti. Dijitalleşme ve araştırma odaklı uluslararası bir üniversitenin parçası olan fakülte, “Yeniliklere açık, mesleki standartlara uygun, hizmet odaklı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen çocuk gelişimciler yetiştirmeyi ilke ediniyoruz” ifadeleriyle vizyonunu özetledi.

BİLİM DÜNYASINA KATKI VE HEDEFLER

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise üniversitenin bilim dünyasına katkıda bulunduğunu, donanımlı bireyler yetiştirmeyi ve topluma fayda sağlamayı hedefleyen köklü bir kurum olduğunu dile getirdi. Törenin sonunda 55 mezun öğrenciye diplomaları takdim edildi ve öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de 30 İşçi Zehirlendi Hastaneye Alındı

İnegöl’deki bir koltuk fabrikasında öğle sonrası zehirlenen 30 işçi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan işçilerin durumu üzerine inceleme başlatıldı.
Haberler

Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı 22 Haziran

Türkiye ile Brezilya'nın kadınlar voleybolu karşılaşması 22 Haziran Pazar günü TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Voleybol tutkunları için önemli bir maç olarak öne çıkıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.