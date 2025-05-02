EÜ, Yarın Uluslararası Film Festivali Başlıyor

EGE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE FESTİVAL BAŞLIYOR

Ege Üniversitesi (EÜ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle İzmir’de düzenlenecek olan “Uluslararası Turan Film Festivali” yarın sanatseverlerle buluşuyor. EÜ’den yapılan açıklama, festivalin Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını ön plana çıkararak bu bağların güçlenmesine katkıda bulunmayı, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini gösterecek şekilde tasarlandığını bildiriyor. Festival 6 Mayıs’a kadar sürecek.

REKTÖR BUDAK’IN GÖRÜŞLERİ

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türk dünyasının kültürel mirasını ve sinema sanatını uluslararası düzeyde buluşturan festivalin üniversitenin evrensel misyonunu yansıttığını kaydediyor. Genç yeteneklere fırsat sunmayı ve Türk sinemasının gücünü dünyaya duyurmayı hedeflediklerini dile getiren Rektör Budak, şunları aktarıyor: “80 ülkeden 1675 filmin başvurduğu bu prestijli organizasyon, sinema endüstrisinin yanı sıra paneller, sergiler ve söyleşilerle kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.”

ÖDÜLLER VE YENİ PROJELER

Festival, Türk sinemasına ve kültürüne katkıda bulunan isimlere farklı kategorilerde ödüller verecek. Bununla birlikte, Türk dünyasının sinema alanındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan bu festival, yönetmenler, yapımcılar, oyuncular ve sinema tutkunlarını bir araya getirerek yeni projelere ilham veriyor.