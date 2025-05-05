EUA Genel Kurulu, Türkiye’de gerçekleştirilecek

AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ GENEL KURULU’NUN TÜRKİYE’DE DÜZENLENMESİ

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Portekiz gibi 50’den fazla ülkeden 850’yi aşkın üniversitenin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA) 2026 yılında Türkiye’de yapılacak olması, ülkemizin bilim ve eğitim alanındaki küresel entegrasyonunun giderek güçlendiğini gösteriyor. EUA, üniversiteler arası iş birliğini teşvik etmek ve yükseköğretim sistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Genel kurulda, Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin rektörleri, akademisyenleri ve eğitim politikacıları bir araya gelerek yükseköğretimdeki güncel konuları tartışıyor ve stratejik kararlar alıyor.

GENÇ AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, EUA Genel Kurulu’na Türkiye’nin ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Türkiye, son yıllarda yükseköğretimde uluslararası iş birliklerini güçlendiren önemli adımlar atıyor. EUA Genel Kurulu’nun İstanbul’da düzenlenmesi, ülkemizin bu alandaki yükselişinin bir göstergesidir. Bu organizasyon, genç akademisyenler ve öğrenciler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen üniversite yöneticileri ve bilim insanlarıyla etkileşim kurmak, yeni araştırma projelerine kapı aralıyor.” dedi. Ayrıca İstanbul’un bilim, sanat ve kültür merkezi olduğunun altını çizen Durman, Avrupa ve Asya’yı birleştiren bu eşsiz şehrin uluslararası akademik topluluk için büyük bir ilgi odağı olduğunu ifade etti.

AKADEMİK VE EKONOMİK KAZANIMLAR

Yeditepe Üniversitesi yaptığı açıklamada, “EUA Genel Kurulu’nun İstanbul’da gerçekleştirilmesi, sadece akademik açıdan değil, ekonomik ve kültürel açıdan da Türkiye için önemli kazanımlar sağlayacak. Avrupa’nın farklı bölgelerinden yüzlerce rektör, akademisyen ve eğitim politikacısı bu etkinlik için İstanbul’a gelecek. Bu süreçte Türkiye’nin akademik potansiyelini ve bilimsel çalışmalarını tanıtma fırsatı değerlendirilecek.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca üniversiteler arası ortak projelerin geliştirilmesi, akademik değişim programlarının güçlendirilmesi ve araştırma fonlarının artırılması gibi konularda yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağı belirtildi.