EÜAŞ, Akkuş’a 2.16 Milyar Lira Devretti

ÇAMLIGöZE VE KOYULHİSAR HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ’NE DEVİR

Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait özelleştirme kapsamındaki Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri ile bu santrallere ait taşınmazların işletme hakkı, 2 milyar 160 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devrediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından yapılan ihale sonucunda, iki santralin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi kararı alındı.

İHALE KOŞULLARI VE TEMİNAT

İhale şartnamesi çerçevesinde, işletme hakkının 2 milyar 160 milyon lira ile en yüksek teklifi sunan Akkuş Mimarlık’a verilmesi uygun bulundu. Ancak, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, teminatın idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği belirtildi. Bu karara göre, işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve diğer gerekli işlemlerin yürütülmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi.

CUMHURBAŞKANI ONAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde onaylanan bu karar, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ve ilgili kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde alındı. Bu gelişmeler, hidroelektrik enerji üretimi alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.