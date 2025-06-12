Euro 46 Liraya Dayandı

EURO’NUN REKOR DÜZEYLERDE YÜKSELİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana değer kaybeden dolar, yerini euroya bırakıyor ve euro gün içerisinde rekor üstüne rekor kırıyor. 12 Haziran Perşembe gecesi Ortadoğu’daki artan gerilimlerle birlikte dolar değer kaybederken, yatırımcıların euroya yönelmesi dikkat çekti. Gün başlarken euro 45,30 seviyesini gördü ve 46 liraya yaklaştı. Saat 16.10 itibarıyla 45,85’tan düşerek 45,77 seviyesine geriledi. Şu anda euro 45,75 seviyesinde dengelendi.

KÜRESEL PAZARLARDA BELİRSİZLİK

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD arasında gerçekleşen Londra görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Ancak belirsizlikler hala devam ediyor. Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artması, doları daha fazla değer kaybettirirken, euroyu güçlendiriyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELİYOR

Faiz indirimi beklentileriyle desteklenen euro/dolar paritesi 1,1632 seviyesine çıkarak, 22 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Bu gelişmeler, piyasalardaki hareketliliği artırıyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor.