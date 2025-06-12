Euro 46 Liraya Ulaştı

DOLARIN DEĞER KAYBI VE EURO’NUN YÜKSELİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana değer kaybeden doların yerini alan euro, gün içerisinde sürekli rekorlar kırıyor. 12 Haziran Perşembe gecesi Ortadoğu’daki artan gerilimler sebebiyle değer kaybeden dolardan kaçan yatırımcılar euroya yöneldi. Günün başlangıcında 45,30 seviyesini gören euro, 46 lira seviyesine yaklaştı. Saat 16.10 itibarıyla rekor olan 45,85’ten 45,77’ye geriledi. Şu an 45,75 seviyesinde sabit kalıyor.

KÜRESEL GÖRÜŞMELERİN ETKİSİ

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki Londra görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve küresel piyasaları etkileyen bu durumla beraber belirsizliklerin tamamı ortadan kalkmadı. Ancak Orta Doğu’daki artan jeopolitik risklerin etkisiyle dolar daha fazla değer kaybetti ve euro değerlendi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE YENİ REKOR

Faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle güçlenen euro/dolar paritesi, 1,1632 seviyesine çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.