Ekonomi

Euro 46 Liraya Ulaştı

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DOLARIN DEĞER KAYBI VE EURO’NUN YÜKSELİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte değer kaybeden dolar, euro tarafından yerini almaya başladı. Gün içerisinde euro, buluştuğu seviyelerle rekorlar kırdı. 12 Haziran Perşembe akşamı, Ortadoğu’daki artan gerilimlerin etkisiyle dolardan kaçan yatırımcılar, euroya yöneldi. Euro, gün başlarken 45,30 seviyesini gördü ve 46 liraya yaklaştı. Saat 16.10 itibarıyla 45,85 ile rekor kıran euro, sonrasında 45,77’ye düştü ve şu an 45,75 seviyelerinde sabitlendi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’in Londra’da gerçekleştirdiği görüşmeler sonuç olarak olumlu bir atmosfer oluşturdu. Ancak, belirsizlikler hala devam ediyor. Orta Doğu’da artan jeopolitik riske bağlı olarak doların değer kaybı sürerken euro, değer kazanıyor.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE YENİ REKOR

Faiz indirimi beklentileri, euro/dolar paritesinin güçlenmesine katkı sağladı. Parite, 1,1632 seviyesine çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler, euroyu daha cazip hale getirirken, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

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