Euro 46 Lirayı Buldu

EURONUN REKOR KIRDIĞI GÜN

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana değer kaybeden doların yerine geçen euro, gün boyunca rekorlar kırmaya devam etti. 12 Haziran Perşembe gecesi Ortadoğu’daki artan gerilimlerin etkisiyle dolarını azaltan yatırımcılar euroya yöneldi. Günün başında, 45,30 seviyesini gören euro, ilerleyen saatlerde 46 liraya yaklaştı. Saat 16.10 itibarıyla rekor seviyede olan 45,85’ten 45,77’ye geriledi. Şu anda euro 45,75 seviyesinde sabitlenmiş durumda.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİNİN ETKİSİ

Küresel piyasalara yön veren dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD’nin Londra’daki görüşmeleri olumlu bir şekilde gelişti. Belirsizlikler tamamen ortadan kalkmamış olsa da, Ortadoğu’daki artan jeopolitik riskler doları baskı altına alarak euronun değer kazanmasına neden oldu.

EURO/DOLAR PARİTESİ TARİH YAZDI

Faiz indirimi beklentileri ile desteklenen euro/dolar paritesi, 1,1632 seviyesine çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.