Euro Bölgesi Enflasyon Beklentilerini Aştı

ENFLASYONDA BEKLENMEDİK GÜÇLENME

Euro Bölgesi’nde, Ekim ayında enflasyon beklenenden daha fazla yükseliyor. Euro para birimini kullanan 20 ülkede, Eylül ayındaki %1,7’lik oran %2,0 seviyesine tırmandı ve %1,9 olarak öngörülen beklentileri aşarak gerçekleşti. Aylık bazda ise enflasyon %0,3 artış gösterdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DAHA YÜKSEK RAKAMLAR

Eurostat’ın Perşembe günü yayınladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan daha dikkatle takip edilen ölçüm %2,7’de sabit kalırken, %2,6’lık tahminlerin üzerinde bir sonuç elde edildi. Çekirdek enflasyonda ise aylık bazda %0,2 artış gözlendi. Tüketici fiyat sepetinin en büyük kalemi hizmet sektöründeki enflasyonun hızlı bir seyir izlemesi ve %3,9’da sabit kalması, önemli bir endişe faktörü olarak öne çıkıyor.

İŞGÜCÜ PİYASASINDA SIKI DURUM DEVAM EDİYOR

Perşembe günü Eurostat tarafından açıklanan bir başka veri, Eylül ayında işsizlik oranının tüm zamanların en düşük seviyesi olan %6,3’te sabit kalmasıyla işgücü piyasasının sıkı bir durumda olduğunu gösteriyor.