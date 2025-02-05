Euro Bölgesi’nde Üretici Verileri Ocak’ta Arttı

EURO BÖLGESİ’NDE ÜRETİM YÜKSELİYOR

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası’nın (HCOB) yayımladığı Ocak ayı bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, Euro Bölgesi’nde üretim biraz artıyor. Bu durum, Euro Bölgesi ekonomisinin geçen yılın ağustos ayından bu yana ilk kez bir büyüme gösterdiği anlamına geliyor. Aralık ayında 49,6 seviyesinde bulunan Euro Bölgesi bileşik PMI, Ocak’ta 50,2 seviyesine ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi’nde bileşik PMI son 5 ayın en yüksek seviyesini görmüş oluyor.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

Aynı zamanda Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI, Aralık’ta 51,6 seviyesinden Ocak’ta 51,3’e geriledi. PMI verilerine göre, 50 puanın üzerindeki değerler büyümeyi, altındaki değerler ise daralmayı ifade ediyor. Bu veriler, Euro Bölgesi’nin ekonomik durumu hakkında önemli bir gösterge sunuyor.