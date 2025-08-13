Euro İçin Dolar Zayıflıyor Fırsat

DOLARIN ZAYIFLAMASI EUROLAR İÇİN FIRSAT YARIYOR

Euro, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolara karşı son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkıyor. ING analisti Francesco Pesole’ye göre, doların daha fazla zayıflaması euro için bir fırsat yaratabiliyor. Pesole, dolarda kayda değer bir toparlanmanın yalnızca “istihdam verileri önemli ölçüde güçlenirse” mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Bununla birlikte, eurodaki yükselişin sınırlı kalabileceğini belirten Pesole, bu durumun nedenini Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki planlanan görüşmeye bağlıyor.