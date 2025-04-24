Euro-Med, Gazze’deki Durumu Uyardı

İLİŞKİSİZ KALAN SESLER

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdiresi Lima Bustami, 7 Ekim 2023 tarihinden beri uluslararası toplumun sessizliği eşliğinde İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden ettiğini ifade etti. Bustami, İsviçre’nin Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Euro-Med’in hukuk departmanının müdiresi olarak yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki projesinde üst seviyeye ulaştığını” belirtti.

TOPLU SÜRGÜN POLİTİKASI

Bustami, “İsrail’in 19 aydır süren soykırımında geldiği nokta, Filistinlilerin toplu sürgününe devam etmek. Amaç, göçü hayatta kalabilmenin tek yolu haline getirmek.” dedi. Gazze’deki Filistinlilere yönelik uyguladığı “toplu sürgün” politikasının altını çizen Bustami, “uluslararası toplumun sessizliğini kullandığına” dikkat çekti. Gazze’de yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinlinin İsrail’in saldırıları yüzünden “tam anlamıyla yıkım ve boğucu ablukanın ortasında” yaşam mücadelesi verdiğini belirten Bustami, İsrail’in bu durumu Gazze’deki Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi için bir baskı aracı olarak kullandığını ekledi.

ŞİDDETLİ SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesinin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze Şeridi’nde şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Saldırıların başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 1928 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 55 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 51 bin 305’e, yaralı sayısı ise 117 bin 96’ya yükseldi.