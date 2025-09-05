Euro NCAP, 2026’dan itibaren Tuşlar Geri Gelecek

EURO NCAP’TEN YENİ GÜVENLİK KURALLARI

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında belirgin bir değişikliğe gidiyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan aşırı dokunmatik ekran kullanımına karşı önlem alan kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş işlevlerini yalnızca ekran üzerinden kontrol eden araçlara 5 yıldız vermeyeceğini açıkladı.

YENİ KURALLARIN UYGULAMASI

Yeni düzenlemeye göre, 2026’dan itibaren sis farı, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan yönetiliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik değerlendirmesini alamayacak. 2029’dan itibaren ise düzenlemeler daha da sıkılaşacak. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi sık kullanılan işlevlerin yalnızca ekrana bağlı olması durumunda puan kaybı yaşayacağı planlanıyor.

ARAŞTIRMALAR DOĞRULUYOR

Euro NCAP’in aldığı kararda araştırma sonuçları da önemli rol oynadı. Her 4 kazadan birinin araç içindeki dikkat dağılması nedeniyle oluştuğu belirtilirken, yapılan testlerde Apple CarPlay menüsünün kullanımının hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığı görüldü. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj göndermekten bile daha tehlikeli bulundu.

OTOMOTİVDE YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Bu karar resmi bir düzenleme olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı önemsemesi, fiziksel tuşlara dönüşün hızlanmasını bekliyor. Mercedes gibi bazı markaların yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sayede menü karmaşasının azalması ve sürücünün dikkatinin daha az dağılması hedefleniyor.

AB VE ABD ARASINDA FARKLAR

Konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na taşınmasına rağmen henüz yasal bir zorunluluk getirilmedi. ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği belirtilse de, Tesla gibi markaların etkisi dolayısıyla ABD’nin daha esnek bir yaklaşım benimseyeceği öngörülüyor.