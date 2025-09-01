Euro, TL Karşısında Tarihi Rekor Kırdı

KÜRESEL PİYASALARDA PARA POLİTİKASI AYRIŞMASI

Küresel piyasalarda yaşanan para politikası ayrışması, döviz kurlarında tarihi rekorları getiriyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu tarihi zirvenin arkasında Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası arenada değer kazanması yatıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi, Dolar üzerinde baskı yaratırken Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırdığına dair sinyaller, Euro’yu güçlendiriyor.

DOLAR/TL KURU YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Dolar/TL haftaya 41,12 seviyesinden başladı. Saat 09.25 itibarıyla 41,1250’den işlem gören Dolar, önceki kapanışa göre %0,07 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artışla 48,2580’den, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den satılıyor. Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun Dolar karşısında küresel çapta değer kazanması oldu. Son dönemde merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Fed’in yakın gelecekte faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentiler, Dolar üzerinde baskı oluşturarak Euro’nun Dolar karşısında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağladı. Bu iki temel beklentinin birleşimi, Euro/Dolar paritesinin yükselişine neden oldu. Euro’nun uluslararası piyasalardaki değer kazanması, Türkiye’deki Euro/TL kurunun da yukarı yönlü ivmelenerek rekor kırmasına yol açtı. Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından Dolar ile birlikte en popüler döviz birimi olarak kabul edilen Euro’daki bu tarihi artış, piyasalarda dikkatle izleniyor.

FED’İN FAİZ POLİTİKASINA DAİR BEKLENTİLER

Dolar endeksi ise %0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor. ABD’de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyaller, fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme getirirken, Fed’in eylülde faiz indirimine gideceği ihtimalleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi, fiyat artışlarına yönelik endişeleri destekledi. Buna göre, ABD’de kişisel tüketim harcamaları temmuzda %0,5 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda %0,3 yükseldi. Yıllık bazda ise %2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi.

YATIRIMCILARIN BEKLENTİLERİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in eylül ayında %88 ihtimalle faiz indirimine gideceğini gösteriyor. Yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indiriminde bulunacağı öngörülüyor. Analistler, bugün yurt içinde büyüme verileri ile yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Bu durum, döviz kurlarındaki gelişmelerin ve piyasa dinamiklerinin büyük önem taşıdığını gözler önüne seriyor.